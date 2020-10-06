أنقرة (زمان التركية) – أصدر والي ديار بكر حسن بصري جوزال أوغلو، المعين كوصي على بلدية ديار بكر قرارات بفصل 47 عاملا وموظفا حكوميا كان قد تم إعادتهم إلى وظائفهم عقب فوز حزب الشعوب الديمقراطي الكردي برئاسة البلدية.

وكان الوصي السابق، جومالي عطه الله، فصل هؤلاء الموظفين قبل أن يسترد الحزب الكردي رئاسة البلدية خلال الانتخابات الأخيرة.

وبلدية ديار بكر من أوائل البلديات التي قررت وزارة الداخلية في أغسطس 2019 فصل عمدهتها سلجوق ميزراكلي المنتخب عن حزب الشعوب الديموقراطي الكردي، بجانب بلديتي فان وماردين.

الوصي الجديد أرجع قرار فصل 25 من بين 47 عاملا وموظفا تم إبعادهم عن مناصبهم إلى بند “الاتصال بتنظيمات إرهابية” الوارد في المادة 35 المؤقتة من قانون الموظفين الحكوميين رقم 657.

يُذكر أنه في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي تم فصل ثمانية عمال وموظفين استنادا إلى قرار مشابه.

وبهذا ارتفع عدد العمال والموظفين المفصولين من عملهم بالبلدية إلى 33 عاملا، بينما تتواصل التحقيقات بحق 14 عاملا وموظفا تم إبعادهم عن وظائفهم.

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