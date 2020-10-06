أنقرة (زمان التركية)ــ احتلت تركيا المركز 42 من بين 44 دولة في المؤشر العالمي لظروف التقاعد وحياة المتقاعدين لعام 2020.

مؤشر التقاعد العالمي يقيم الدول من حيث أفضل وأسوأ الدول حول العالم فيما يتعلق بشروط التقاعد.

الدولة التي جاءت في المرتبة الأولى من حيث أفضل شروط وظروف التقاعد، كانت أيسلندا، أما المركز الأخير فقد كان من نصيب الهند.

التقرير الذي تعده مؤسسة NATIXIS الفرنسية الاستثمارية كل عام، تراجع ترتيب تركيا فيه عن العام السابق حيث كانت تحتل المركز 40، إلا أنها هذا العام تراجعت إلى المركز 42، متراجعة عن كل من اليونان وكولومبيا.

المؤشر يعتمد بشكل رئيس على جودة الحياة بشكل عام، وحصلت تركيا فيه على المركز الأخير بين دول أوروبا، حيث بلغ تقييم جودة حياة المتقاعدين في تركيا 38%.

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