‏أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إن حزبه يستهدف القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

داود أوغلو اعتبر أن أردوغان أصبح أسيرًا لحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.

تصريحات داود أوغلو جاءت خلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية، حيث قال: “نحن المستهدفون بشكل مباشر من خطواتهم الأخيرة. رئيس الجمهورية يدفع المجتمع للاستقطاب، ويحاول تقوية جبهته”. في إشارة إلى إعادة فتح التحقيق في أحداث كوباني التي وقعت في عام 2014 خلال تولي أحمد داودو أغلو رئاسة الوزراء.

داود أوغلو أوضح أن حزبه سيصوت له ناخبي الأحزاب المختلفة، قائلًا: “ليس هناك مجال للتحالف مع حزب العدالة والتنمية. قاعدة ناخبي حزب العدالة والتنمية هي قاعدة ناخبينا نحن. الأمر ينطبق كذلك على أحزاب الحركة القومية والشعوب الديمقراطية والشعب الجمهوري. ليس لدي أي مشكلة مع أي قاعدة ناخبين بعينهم”.

وأضاف: “لا يوجد شئ السيد دولت بهجلي أراده وعجز عن تنفيذه، بالرغم من عدم مشاركته في الحكومة رسميا. إنه يحصل على قوته من التحالف. مع أردوغان. لقد جعل السيد أردوغان نفسه أسيرًا -لدى بهجلي-.

ولفت داود أوغلو إلى أن آخر لقاءاته مع أردوغان كانت قبيل قمة أوروبية، حيث قال: “التقيت به في مارس/ أذار 2018. وقلت له : ضع نهاية للحرب الباردة مع الأوروبيين لنحصل على الإعفاء من تأشيرات الدخول”.

–