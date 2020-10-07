واشنطن (زمان التركية) – دعا المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتراجع عن قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

بايدن قال في تصريحاته مخاطبًا إدارة الرئيس الأمريكي ترامب: “على إدارة ترامب أن تخلق مجالًا لتكون سياستها ناجحة في الضغط على تركيا ومنعها من التحرش باليونان والإقدام على تحركات استفزازية”.

بايدن علق أيضًا على قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وطالب أردوغان بالرجوع عن القرار قائلًا: “أدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعكس قراره بشأن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وأن يعيده مرة أخرى إلى متحف كما كان من قبل، ويوفر إمكانية زيارته من قبل الجميع بشكل متساوٍ بما في ذلك الأرثوذوكس”.

وكان القضاء التركي أصدر في يوليو الماضي قرارًا لفت أنظار العالمن بإلغاء تحويل آيا صوفيا إلى متحف، وعودته مسجد كما كان.

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