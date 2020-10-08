أورفا (زمان التركية) – بدأت النيابة العامة في مدينة أورفا جنوب تركيا، تحقيقات مع رئيس نقابة المحامين في المدينة عبد الله أونجيل، وعدد آخر من المحامين، بسبب تصريحات انتقدوا فيها قانون تغيير وهيكلة النقابات.

النيابة العامة أوضحت في بيانها أن التحقيقات التي فتحت ضد 25 محاميًا ورئيس نقابة المحامين في مدينة شانلي أورفا عبد الله أونجيل، بسبب مخالفتهم لقانون الاجتماع والتظاهر رقم 2911.

عبد الله أونجيل علق على قرار فتح تحقيقات معهم، من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “محاكمتي مع زملائي الذين يناضلون من أجل شرف مهنة المحاماة، هو ميدالية شرف لي. سنذهب وسندافع عن أنفسنا”.

وكانت السلطات التركية عاودت اعتقال 60 محاميا نهاية الشهر الماضي عقب إخلاء سبيلهم في إطار استهداف المدافعين عن المنتمين إلى حركة الخدمة.

ورفعت بالاعتقالات الأخيرة عدد المحامين المعتقلين إلى 86 بينهم رؤساء نقابات محامين في مدن مختلفة.