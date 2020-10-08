إسطنبول (زمان التركية) – علق رئيس معهد الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية في أكاديمية العلوم الروسية، والخبير التركي في العلاقات الروسية التركية، كريم خاص، على تصريحات أحد مستشاري الكرملين بشأن تدخل تركيا في الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

مستشار الكرملين أليكسندر دينكين كان قد قال في تصريحات سابقة له: “أردوغان يختبر صبر بوتين. يزعج بوتين في كل يوم من الأيام الماضية. بالتزامن مع ادعاءات إرسال مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، موسكو تفكر الآن أن أحدهم قد تجاوز الخط الأحمر في أحد المناطق السوفيتية القديمة”.

كريم خاص أوضح أن أردوغان يتلاعب بصبر بوتين بتدخله في أزمة أذربيجان وأرمينيا، حتى وإن لم يتجاوز الخط الأحمر حتى الآن.

خاص أكد أن قره باغ لا يمكن أن تشبه بأزمتي ليبيا سوريا، قائلًا: “بوتين لن يسمح لتركيا بالتدخل أكثر من ذلك في منطقة قره باغ التي يعتبرها بوتين حديقة روسيا الخلفية”.

وأوضح أن بوتين لا يلتزم الصمت حتى الآن، وإنما يتبع استراتيجية لجذب أرمينيا التي تقدم صورة مثالية لموالاة الغرب، قائلًا: “نظام أردوغان حول المجاهدين إلى أهم آلة في السياسة الخارجية التركية، وبهذا يلعب على أعصاب الروس في القوقاز. بقي القليل على إعلان روسيا بوضوح أن “تركيا أردوغان” هي عنوان إرسال المجاهدين الموجودين في قره باغ”.

كما علق خاص على استعداد تركيا لاختبار منظومة صواريخ S-400 الروسية التي حصلت عليه ولم تفعلها رغم مرور أكثر من عام على استلامها، موضحًا أن هذه الخطوة هي محاولة من تركيا لتقليل غضب روسيا.

وأوضح أن أردوغان حصل على منظومة S-400 الروسية لأغراض سياسية وليس لاحتياج قواته المسلحة لها، قائلًا: “إخراج المنظومة الروسية أمام الجميع يعتمد على حسابات سياسية. حتى وإن لم يتم تفعيلها الآن، سيتم تفعيلها عاجلًا أو آجلًا”.