إسطنبول (زمان التركية) – كشفت وكالة بلومبرج أن شركة دوغوش (Doğuş) القابضة التركية تجري محادثات مع مقرضيها من أجل إعادة هيكلة ديونها البالغة 2.7 مليار دولار أمريكي.

بلومبرج أوضحت أن شركة دوغوش التي تمتلك وسائل إعلام مختلفة أيضًا، وعلى رأسها قناة (NTV) الشهيرة أعادت هيكلة ديونها العام الماضي، وتتفاوض حاليًّا مع مقرضيها والدائنين لتأجيل سداد ديونها البالغة 2.7 مليار دولار، مشيرة إلى أن مالك الشركة يجري محادثات مع البنوك المقرضة للشركة، وأن الشركة تعرضت لضربة موجعة في تدفق إيراداتها بسبب أزمة كورونا.

اللافت أن الشركة تتجنب التعليق على أي أخبار متداولة في هذا الصدد، رغم تأكيد مصادر مطلعة أن الشركة لن تتمكن من سداد ديونها في حالة عدم تأجيلها، وكانت سبق أن أجلت ديونها من أبريل/ نيسان الماضي لمدة 6 أشهر، بسبب أزمة كورونا.