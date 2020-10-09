بوتن يدعو وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا إلى موسكو الجمعة

وأضاف أن الهدف هو “وقف القتال” بهدف تبادل الأسرى وجثث الجنود القتلى على وجه الخصوص.

وأضاف الكرملين أن “رئيس روسيا يدعو إلى إنهاء القتال في ناغورني كراباخ لأسباب إنسانية، بهدف تبادل جثث القتلى والسجناء”، موضحا أن بوتن أجرى مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام عليف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

ولم يصدر رد فعل فوري عن باكو ويريفان، كما لم يتضح ما إذا كان البلدان قبلا دعوة موسكو.

ووصل وزير خارجية أذربيجان الخميس إلى جنيف للاجتماع مع مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة)، المكلفة الوساطة الدولية في النزاع المستمر منذ أكثر من 30 عاما، ولم يرشح شيء عن هذا الاجتماع.

ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأرميني الاثنين في موسكو.