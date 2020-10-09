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فيديو.. حرائق ضخمة تندلع جنوبي تركيا

14:42 2020/10/09
فيديو.. حرائق ضخمة تندلع جنوبي تركيا

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هاتاي (زمان التركية): اندلعت حرائق ضخمة في غابات هاتاي جنوبي تركيا، الجمعة، من دون تسجيل خسائر بشرية حتى اللحظة.

واندلع الحريق الضخم بالقرب من سارمازي في هاتاي، على حدود منطقتي إسكندرون وبيلين.

وذكرت صحيفة “حرييت” المحلية أن عناصر الإطفاء “غير قادرة” إلى حدود الساعة على السيطرة على الحرائق المندلعة، وذلك بسبب “الرياح القوية”.

وأوضحت أنه جرى إخلاء بعض المنازل مع انتشار النيران في مساحات واسعة امتدت إلى 5 كيلومترات.

وأكدت “حرييت” أنه لم تقع وفيات أو إصابات حتى الآن، فيما تواصل الفرق الجوية والبرية تدخلاتها.

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