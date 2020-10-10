جوروم (زمان التركية) – ألقت الشرطة في تركيا القبض على شخصين مشتبه في تورطهما باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، في ولاية جوروم المجاورة للعاصمة أنقرة، مما أدى إلى موتها.

النيابة العامة أصدرت بيانًا أوضحت فيه أن الأم علمت من خلال الصدفة بالاعتداء الجنسي على طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، حيث عندما تدهورت الحالة الصحية للطفلة ذهبت بها للمستشفى، لتكتشف الواقعة هناك.

قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين، واصطحبتهما لإجراء الفحص الطبي، وإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن ثم إرسالهما إلى مكان الاحتجاز.

بعدها عرض المتهمان على المحكمة التي حكمت بإصدار مذكرة اعتقال في حقهما، بتهمة الاستغلال الجنسي لطفلة، مما أسفر عن موتها، بالإضافة إلى تهمة القتل العمد.

ونمت ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في تركيا خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير لدرجة أن هناك مطالبات شعبية بإعادة عقوبة الإعدام في تركيا وتطبيقها على المعتدين جنسيًا على الأطفال.

ووفق بيانات رسمية تعرض 31 ألفًا و445 من الأطفال لجرائم الاعتداء الجنسي، خلال عام 2019، بزيادة بنحو 93% عن عام 2015 الذي شهد تعرض 16 ألفًا و258 طفلًا للاعتداء الجنسي.

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