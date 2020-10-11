أنقرة (زمان التركية) – بينما تبذل السلطات جهدا للسيطرة على الحرائق الغابات المندلعة في ولاية هطاي جنوب غرب تركيا، اندلعت حرائق ضخمة بغابات ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.

فرق الإطفاء التابعة لبلدة أندرين في مدينة كهرمان مرعش تحاول جاهدة للسيطرة على الحرائق المندلعة في البلدة، وسط صعوبات وانتشار سريع للحرائق بفعل الرياح الشديدة.

مديرية الغايات في المنطقة أيضًا دفعت بفرق تابعة لها، بالإضافة إلى الاستعانة بفرق من مدن قونيا وأنطاليا وملاطيا ومرسين في محاولة للسيطرة على الحرائق.

ومن جانبه قال والي كهرمان مرعش عمر فاروق جوشكون: “نفعل ما بوسعنا من أجل السيطرة على الحرائق. ولكن الرياح تكون مؤثرة من حين لآخر، مما يصعب عملنا”.

وبينما لا يزال الفاعل مجهولا توجه السلطات أصابع الاتهام إلى عناصر حزب العمال الكردستاني.

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