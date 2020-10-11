أنقرة (زمان التركية) – لقى اثنان آخرين من المصابين بالتسمم على إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة في ولاية إزمير مصرعهما ليرتفع بهذا إجمالي ضحايا الواقعة إلى ثمانية، كما تم نقل أربعة أشخاص آخرين إلى المستشفى للسبب ذاته.

وتشير الادعاءات إلى وفاة شخصين من بين الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بوعكة صحية عقب احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة في بلدات كاراباغلار وكوناك وبيراكلي وبورنوفا وجاز امير بمدينة إزمير.

وتم نقل كل من نهاد كارا أوغلان (68 عاما) ونجدت كاناتليار (67 عاما) إلى مستشفى أتاتورك التعليمي بجامعة كاتب شلبي في إزمير لتلقي العلاج.

وتبين أنه تم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى بوزياكا التعليمي بجامعة العلوم الطبيعة وشخص إلى مستشفى أتاتورك التعليمي بجامعة كاتب شلبي لتلقي العلاج أيضا بعدما ساءت حالتهم الصحية عقب تناولهم مشروبات كحولية مزيفة.

وشهدت الأيام الأخيرة أيضا مصرع سبعة أشخاص في مدينة كيريك كالي بالقرب من أنقرة بسبب احتسائهم أيضا مشروب كحولي مزيف.

وبهذا ارتفع عدد ضحايا المشروبات الكحولية المزيفة خلال الأسبوع الأخير في تركيا إلى 15 شخصا.

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