أنقرة (زمان التركية) – اصطدم قطاران ببعضهما في بلدة كالاجيك بالعاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مصرع عاملي صيانة قطارات، بحسب الإحصائيات الأولية.

ووقع الحادث في منطقة إنجيرليك ببلدة كالاجيك، حيث تصادم قطارا شحن في مدخل محطة كالاجيك لسبب مجهول مما أدى إلى وفاة عاملي صيانة قطارات وإصابة إثنين آخرين.

وعقب الحادث انتقلت فرق الطوارئ وقوات الدرك إلى موقع الحادث، بدأت السلطات تحقيقات حولا الملابسات.

1492 لقوا مصرعهم بحوادث القطارات

يُذكر أنه في الثامن من يوليو/ تموز من عام 2018 شهدت بلدة شورلو بمدينة تكرداغ حادث قطار أسفر عن مصرع 25 شخصا وإصابة 317 آخرين.

وفي عام 2019 أفادتوزارة النقل والبنية التحتية في رد على استجواب نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مرسين، ألباي انتمان، أن 1492 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث السكة الحديد خلال الفترة بين عامي 2003 و2018.

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