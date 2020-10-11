‏أنقرة (زمان التركية) – كشفت نقابة الموظفين الأتراك أن حد الجوع في تركيا ارتفع إلى ألفين و473 ليرة تركية خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما قفز حد الجوع إلى 7 آلاف و187 ليرة تركية.

ويأتي ذلك فيما يبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

ممثل نقابة الموظفين الأتراك في مدينة سامسون، حمدي يلديز، أوضح أن الأرقام المعلنة، خاصة بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، للمصروفات الأساسية لأسرة مكونة من 4 أشخاص.

الدراسة التي أجرتها النقابة سجلت متوسط ارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنحو 1.29% مقارنة بشهر أغسطس/ آب، مشيرة إلى أن أكبر زيادة سُجلت في أسعار الباذنجان بنحو 18.65%، والفلفل الحار بنحو 16.83%، والموز بنحو 13.73%، والبصل الجاف بنحو 9.76%.

أما المنتجات الغذائية الأكثر تراجعًا في الأسعار فقد كان المركز الأول من نصيب الليمون بنسبة 22.07%، والتفاح بنحو 13.48%، والأسماك بنحو 12.26%، والبرقوق بنحو 7.13%.

وسجلت النقابة ارتفاع متوسط أسعار الملابس بنحو 1.58%، بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط أسعار الاتصالات والمراسلات بنحو 1.37%.

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