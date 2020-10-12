برلين (زمان التركية)ـــ دعا الأمير السعودي عبد الرحمن آل سعود، إلى مقاطعة المنتجات التركية، في حملة غير رسمية تستهدف العلاقات التجارية مع تركيا.

الأمير السعودي علق ساخرًا على تصريح صادر عن الرئيس التركي يبرر فيه التواجد العسكري التركي في قطر.

وشارك الأمير عبد الرحمن رئيس نادي الهلال السعودي السابق خبرًا نشرته شبكة بي بي سي يبرر فيه الرئيس أردوغان وجود الجيش التركي في قطر، ويقول إنه “يحافظ على استقرار دول الخليج”.

وكان الرئيس التركي أردوغان قال إن الجيش التركي في قطر يحفظ استقرار دول الخليج برمتها. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول: “باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج”.

الأمير السعودي قال في تعليق ساخر “لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه”.

❤️ ❤️لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه https://t.co/FunkVMjZan — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 9, 2020

وكان رئيس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان قال في تغريدة عبر تويتر في 2 أكتوبر الجاري: “المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسئولية كل سعودي سواء كان تاجرا أو مستهلك.

ولم تصدر الحكومة السعودية قرارا رسميا بحظر الاستيراد من تركيا، لكن تقارير نقلت عن رجال أعمال سعوديين قولهم إنهم وقعوا على خطاب التزام بعدم التعامل مع المنتجات التركية، كذلك يشتكي أصحاب شركات مقاولات تركية من عدم حصولهم على مناقصات في السعودية منذ أشهر.

وأعرب رجال أعمال أتراك في بيان مشترك هذا الأسبوع عن بالغ أسفهم من تدهور العلاقات بهذا الشكل، مؤكدين على ثقتهم في إمكانية حل المشكلات العالقة بالحوار.

–