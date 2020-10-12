أنقرة (زمان التركية) – أكد علي باباجان زعيم حزب الديموقراطية والتقدم أن أبرز ما تحتاج إليه تركيا في الوقت الراهن هو بيئة آمنة ومستقرة لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ذلك يصعب تحققه.

وشهدت اليوم الإثنين مدينة فان التركية انعقاد المؤتمر الختامي لسلسلة المؤتمرات التي عقدها علي باباجان، في شعب الحزب بمدن دياربكر وباتمان وبيتليس. حيث أدلي باباجان تصريحات للصحفيين خلال المؤتمر.

باباجان اعتبر أن الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة بالبلاد مجددا قائلا: “ولهذا بدأنا حركة سياسية جديدة. نرى أن النظام الحالي لن يستطيع الصمود حتى يونيو/ حزيران من عام 2023” الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ثم فصل قائلا: “البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيرا، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أية موارد بالوقت الراهن. السلطة الحاكمة أنفقت الصناديق الاحتياطية المخصصة للأزمات. تركيا تواجه مشكلة كبيرة حقا، لكن بالإمكان إصلاح الوضع في تركيا من خلال الإدارة الصحيحة”.

ووفق هيئة الإحصاء التركية التي تشكك المعارضة دائما في بياناتها وتقول إنها لا تعكس الواقع، سجل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي 11.75 في المئة.

وأفاد البنك المركزي التركي أن معدلات التضخم المرتفعة في تركيا نابعة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التي فقدت 25 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

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