إسطنبول (‏زمان التركية) – انتهت بالتعادل المباراة التي جمعت بين منتخبي تركيا وروسيا، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أوروبا، بهدف لكلا الفيرقين.

أحرز المنتخب الروسي هدف التقدم في الشوط الأول من المباراة، فيما تمكن المنتخب التركي من تحقيق التعادل بهدف وحيد.

بهذه النتيجة يكون رصيد المنتخب التركي قد وصل إلى نقطتين، في المركز الثالث للمجموعة، ووصل رصيد نقاط المنتخب الروسي إلى سبعة نقاط في صدارة المجموعة.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب التركي مباراته الرابعة أمام منتخب صربيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

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