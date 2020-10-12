عمان (زمان التركية)ـــ اليانسون نبات عُشبي ينتمي إلى نفس عائلة الكرفس والبقدونس، يُنتج أزهارًا وفاكهة صغيرة بيضاء التي تعرف باسم بذور اليانسون والتي تمتاز بفوائدها، فما هي فوائد شرب اليانسون؟ تعرف عليها من خلال هذا المقال التالي من موقع (ويب طب).

فوائد شرب اليانسون الصحية

يمتاز اليانسون بطعمه المميز والذي يشابه نوعًا ما نكهة عرق سوس، كما أنه يستخدم بكثرة في تحضير الحلويات والمشروبات لأنه يضيف لها نكهة مميزة، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الصحة العامة للجسم.

فوائد شرب اليانسون

فوائد شرب اليانسون عديدة وتنبع من قيمتها الغذائية المختلفة، إليك أهم هذه الفوائد:

1- يحسن من عملية الهضم

يعتبر اليانسون علاجاً جيدًا للجهاز الهضمي، فهو يساعد فيما يلي:

التخلص من مشكلة الإسهال والإمساك والقيء والغثيان، ففي تجربة سريرية شملت 20 شخص يعانون من الامساك المزمن، وجد الباحثون أن التركيبة العشبية لليانسون كانت أكثر فاعلية من العلاج الوهمي للامساك (Placebo)، استمرت مدة 5 أيام، حيث أشار مؤلفو الدراسة إلى أن هذه التركيبة العشبية تساعد في مكافحة الإمساك بسبب تأثيرها الملين.

التقليل من مشاكل الغازات وانتفاخات البطن ويعمل كمحفز للشهية

2- يخفف من الام الدورة الشهرية

يساعد اليانسون وخلاصته في تخفيف الام الدورة الشهرية.

حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة (Journal of Midwifery & Women’s Health) في عام 2009، إلى أن استخدام اليانسون يساعد في التقليل من الألم المرافق للدورة الشهرية.

3- يعالج مشكلة الأرق

يعتبر اليانسون من العلاجات الفعالة لاضطرابات النوم. لكن يجب ألا يغلى مشروب الزنجبيل لفترات طويلة لأنه يفقد قيمته الصحية بسبب تبخر الزيت العطري.

4- يقلل من نوبات الربو

يحتوي اليانسون على خصائص طاردة للبلغم، فبالتالي تناوله يساعد في علاج السعال إلى جانب التقليل من نوبات الربو.

5- يعزز الرضاعة وإدرار الحليب

يمتاز اليانسون بخصائص مشابهة للإستروجين، بالتالي تناوله من قبل المرضع يساعد في زيادة إدرار الحليب وتحسين عملية الرضاعة.

لكن يفضل أن تقوم المرأة باستشارة الطبيب قبل تناولها لهذا الغرض.

6- يعزز الرغبة الجنسية

فوائد شرب اليانسون تطال الرجال أيضًا، فهي تساعد في تعزيز الرغبة الجنسية لديهم.

7- يقلل من أعراض الاكتئاب

أظهرت إحدى الدراسات إلى أن مستخلص بذور اليانسون أظهر خصائص قوية مضادة للاكتئاب في الفئران، وكان فعالًا كعلاج مساند وطبيعي للحد من أعراض الاكتئاب.

8-يحمي من القرحة

الإصابة بقرحة المعدة تتسبب في ظهور أعراض مزعجة كالغثيان وعسر الهضم وحرقة في الصدر.

في المقابل أشارت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، إلى أن اليانسون يقلل من إفراز حمض المعدة، ويساعد على منع تكوين قرحة المعدة. كما قد يساعد اليانسون في الحماية من التهابات المعدة

9- يوازن مستويات السكر في الدم

تشير بعض الدراسات الى أن الأنيثول (Anethole) وهو المكون النشط الموجود في بذور اليانسون، يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة بالمقارنة بنظام غذائي صحي.

10- يقلل من الالتهابات

يصاب الجسم بالالتهابات نتيجة استجابة طبيعية من الجهاز المناعي للحماية من العدوى والاصابة، لكن من الممكن أن يساعد شرب اليانسون في التقليل من ذلك.

وجدت بعض الدراسات العلمية المختلفة أن بذور اليانسون غنية بمضادات الأكسدة وبالتالي من الممكن أن تقلل من الالتهابات.

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