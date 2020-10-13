‏أنقرة (زمان التركية) – قالت رئاسة الجمهورية التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، طالبه بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا متسقا فيما يتعلق بوحدة وسلامة أراضي أذربيجان.

البيان الصادر عن رئاسة أوضح أن الاتصال الهاتفي تناول عددا من الموضوعات الإقليمية، على رأسها العلاقات الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطورات شرق المتوسط.

أردوغان أكد خلال المكالمة الهاتفية على ضرورة إعادة تنشيط العلاقات الأوروبية التركية، وأن ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته المذكورة في اتفاقية 18 مارس/ آذار 2020 الخاصة باللاجئين، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في ملفات الاتحاد الجمركي وإعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرات.

وقال أردوغان إن اليونان مستمرة في خطواتها التي تزيد التوتر في شرق المتوسط، مؤكدًا أنه ينتظر من الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة من أجل تنفيذ مؤتمر شرق المتوسط الذي اقترحه من قبل. وفق البيان.

يأتي ذلك رغم أن تركيا أعادة قبل يومين إرسال سفينة التنقيب أوروتش رئيس التي سببت توترات مع اليونان إلى شرق المتوسط مجددا.

وأشار أردوغان إلى أن استهداف أرمينيا لمدينة كينجا ومنطقة توفوز الواقعتين على طريق المواصلات وخطوط البترول والغاز الطبيعي، يهدد أمن أوروبا واحتياجاتها من الطاقة، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بتقديم موقف متوازن فيما يتعلق بوحدة وسلامة أراضي أذربيجان.

يشار إلى أن ألمانيا وصفت عودة تركيا للتنقيب في شرق المتوسط بأنها خطوة “غير حكيمة” وتقضي على جنود خفض التوتر مع اليونان.

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