‏أنقرة (زمان التركية) – طالب الموظفون الحكوميون في تركيا، بربط رواتبهم بسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، بعد تأثر دخلهم نتيجة الانهيار المتواصل لليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

الموظفون الحكوميون طالبوا بإعادة النظر في عقود توظيفهم، بعد أن بات سعر صرف الدولار الأمريكي يقارب 8 ليرات تركية، ووصل اليورو إلى 10 ليرات.

الرئيس العام لنقابة العاملين في الدولة، التابعة لاتحاد العاملين في القطاع الحكومي، ألاي حمزة تشابي، أكد أن الوضع مع ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية بات لا يمكن تحمله.

وأوضح ألاي حمزة تشابي أن الوضع يزداد سوءًا يوما بعد يوم، قائلًا: “الاقتصاد ليس جيدا. حزب العدالة والتنمية يحاول إدارة وعي المواطنين بالتلاعب بالمؤشرات، ويواصل تغذية لوبي الفائدة من خلال إضافة المزيد من الأعباء على العاملين”.

وشدد حمزة تشابي على أن العاملين في القطاع الحكومي يسيطر عليهم الخوف حول مستقبلهم، قائلًا: “لا يجب أن تذهب موارد الدولة إلى لوبي الفائدة، وإنما يجب أن تذهب إلى ملايين العاملين الذين يعيشون تحت خط الفقر ولا يحصلون على رواتبهم بالدولار. لقد طفح الكيل. يجب ربط رواتب العاملين بالدولار”.

وفقدت الليرة التركية منذ مطلع العام 25 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية.

–