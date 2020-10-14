أنقرة (زمان التركية) – وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحذيرات من “القبلية” عبر تعيين أقارب نواب الحزب أو رؤساء البلديات في إدارة الحزب وجعل الحزب “عشائري”.

جاء ذلك خلال اجتماع الإدارة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وذكرت صحيفة “حريت” أن الاجتماع استغرق قرابة ثلاث ساعات. وخلال الاجتماع تم الكشف عن المدن التي سيتوجه إليها أردوغان في إطار مؤتمرات شعب الحزب، حيث من المخطط أن يزور أردوغان 30 مدينة بحسب الجدول الزمني المعلن عنه.

وفي نهاية هذا الأسبوع سيتوجه أردوغان إلى مدينة شرناق على أن يزور مدينة قيصري في 24 من الشهر الجاري وسيتوجه في اليوم التالي إلى مدينة ملاطيا.

وخلال الاجتماع أصدر أردوغان تعليماته إلى أعضاء الحزب بإعداد قائمة بأسماء وعناوين كبار السن أعضاء الحزب، حيث يخطط الرئيس لزيارة 40 من كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم المئة عام في المدن التي سيتوجه إليها في إطار الاجتماعات الحزبية.

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