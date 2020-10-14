‏أنقرة (زمان التركية) – زعم رئيس حزب الوطن اليساري، دوغو برينجك، أن قائد حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ 1999 عبد الله أوجلان سيظهر على التلفاز قريبًا، موجها رسالة لعناصر التنظيم.

دوغو برينجك المعروف عنه تحقق ادعاءاته التي يكشفها من وراء الكواليس، أكد في لقاء على قناة Habertürk TV أن أوجلان خاضع بشكل كامل لسيطرة الدولة، قائلًا: “إنه الآن كالدمية في يد الدولة ويد جهاز الاستخبارات. يستخدمونه الآن”.

كما علق برينجك على اعتقال قوات الأمن عددا من أعضاء وقيادات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على خلفية أحداث كوباني (2014)، قائلًا: “سيكون هناك من يصفقون لهذا القرار من بين الأكراد أنفسهم”.

يذكر أن عثمان أوجلان، شقيق عبد الله أوجلان كان قد ظهر على قناة “TRK Kurdî” أثناء التحضير للجولة الثانية لانتخابات إسطنبول في 23 يونيو/ حزيران 2019، حيث انتقد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو وأكد أنه لا يحمل أي مشروع للأكراد، داعيا الأكراد إلى دعم مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وتم استضافة أوجلان بالتلفزيون الحكومي رغم أنه كان مطلوبا واسمه مدرجا على قائمة المطلوبين للشرطة الدولية إنتربول.

‏وإذا صح لجوء حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي تصفه السلطات منذ عقود برأس الإرهابيين، بينما في الوقت ذاته تعتقل قيادات حزب الشعوب الديمقراطي الممثل في البرلمان بتحقيقات أحداث كوباني فإن يكشف عجزا أكبر من العجز الذي واجهه الحزب الحاكم عندما اتخذ قرارا بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول في 2019.

–