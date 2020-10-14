أنقرة (زمان التركية) – لا تزال أعداد الوفيات بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة في تزايد منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وارتفعت وفيات المشروبات الكحولية المغشوشة، التي شهدتها ثمان ولايات تركية، إلى 45 وفاة في حين يواصل 50 مصابا تلقي العلاج داخل المستشفيات.

ويُزعم أن الوفيات ناجمة خلط الكحول الميثيلي بمشروبات كحولية أنتجت بطريقة غير مشروعة.

وبالأمس شهدت مدينة إسطنبول 6 وفيات ومدينة إزمير ثلاث وفيات وحالتي وفاة في موغلا أيضن وحالة وفاة واحدة في كل من مرسين وطرابزون وزونجولداك بسبب المشروبات الكحولية المغشوشة.

واليوم شهدت إزمير وفاة جديدة ليرتفع إجمالي وفيات المشروبات الكحولية المغشوشة في إزمير إلى 7 وفيات.

ويخضع نحو 50 شخصا للعلاج داخل المستشفيات بالمدن المختلفة.

وتناولت صحيفة حريت ادعاءات مفزعة حول الوفيات الأشبه بالمذبحة، حيث زعمت الصحيفة أن الكحول الميثيلي الذي زاد طرحه في الأسواق بسبب فيروس كورونا استخدمه عدد من منتجي المشروبات الكحولية المغشوشة في التصنيع.

التحقيقات التي بدأتها السلطات ذكرت أن وقائع التسمم ناجمة من احتساء مشروبات كحولية تضمنت مزيجا من النكهات وسوائل تنظيف الأسطح التي تحتوي على الكحول الميثيلي وتُباع كمنظفات.

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