مانيسا (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، اعتقال 16 ضابط شرطة سبق فصلهم تعسفيًا من وظائفهم، في حملة أمنية شملت 8 مقاطعات مركزها مانيسا.

ونفذت فرق مديرية مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية عمليات متزامنة في إزمير، باليكسير، كوجالي، ودنيزلي، أوشاك، إسطنبول، وأنطاليا ومانيسا.

مكتب المدعي العام في مانيسا وجه للمشتبه بهم تهم استخدم تطبيق ByLock للاتصال الهاتفي الذي تزعم الحكومة انه كان وسيلة التواصل بين مدبري انقلاب 2016، بجانب تهمة الصلة بأعضاء حركة الخدمة في الخارج.

ومن بين المعتقلين الـ 16 مدراء شرطة سابقين.

وتزعم حكومة الرئيس رجب أردوغان أن حركة الخدمة التي كانت أبرز حلفائها حتى عام 2011 تغلغلت في المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إن أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة، سواء كانوا منتمين فعليا للحركة أو محبين لها.

ومنذ محاولة الانقلاب في يولو 2016، أطلقت السلطات خلال حالة الطوارئ التي استمرت لعامين بعد الانقلاب، حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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