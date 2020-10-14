أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت السلطات التركية عن ضبط 1552 زجاجة و3 آلاف 232 لترًا من المشروبات الكحولية المغشوشة والمهربة في عمليات أمنية بجميع أنحاء البلاد، مع تزايد أعداد الوفيات جراء تناول كحوليات مغشوشة.

جاء ذلك بعد إطلاق عمليات أمنية متزامنة في عموم البلاد أمس الثلاثاء.

وبحسب البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن، أمس، وبتنسيق من إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، تم شن عمليات أمنية في وقت واحد في جميع أنحاء البلاد ضد أماكن العمل والمستودعات التي تبيع المشروبات الكحولية والكحول الإيثيلي، وتبيع أو تحوز مشروبات مغشوشة.

شارك في العمليات الأمنية 4 آلاف 439 عنصر أمن، واستهدفوا 3 آلاف 98 مكان عمل ومستودع.

وتم ضبط 1552 زجاجة و3 آلاف 232 لترًا من المشروبات المهربة / المقلدة ، 12 ألفًا 287 لترًا من الكحول الإيثيلي، 1430 زجاجة منظف الأسطح، 6 آلاف 615 زجاجة شراب، 25 زجاجة شراب فارغة ، 99 بانديرول مغشوشا، 6 مسدسات غير مرخصة، بندقيتان غير مرخصتان، 32 رصاصة تخصهم..

في نطاق العمليات تم اكتشاف مصنع مشروبات كحولية غير قانوني، وتم اتخاذ إجراءات قضائية وإدارية ضد 99 مشتبهاً، وتم القبض على 2 من المطلوبين لارتكاب جرائم مختلفة.

ولا تزال أعداد الوفيات بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة في تزايد منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وارتفعت وفيات المشروبات الكحولية المغشوشة، التي شهدتها ثمان ولايات تركية، إلى 45 وفاة في حين يواصل 50 مصابا تلقي العلاج داخل المستشفيات.

ويُزعم أن الوفيات ناجمة خلط الكحول الميثيلي بمشروبات كحولية أنتجت بطريقة غير مشروعة.

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