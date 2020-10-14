أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي محمد أوجكتان، إن سيناريو الانتخابات المبكرة أصبح منطقيا مع تفاقم مشكلة سوء الإدارة في تركيا، غير أنه ليس من المنطقي لتحالف العدالة والتنمية والحركة القومية الحاكم التوجه لخوض انتخابات مبكرة بينما لا يزال أمامه ثلاث سنوات لموعدها الأصلي في 2023.

وأضاف أوجكتان أن عقد انتخابات مبكرة في تركيا لا يبدو ممكنا قائلا: “إن لم يستيقظ بهجلي في أحد الأيام ويطرح خوض انتخابات مبكرة فإن عقد انتخابات مبكرة في تركيا قبل عام 2023 لا يبدو أمرًا ممكنا”.

يشار إلى أن دولت بهجلي حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم كان قد دعا في عام 2018 إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن بدا الأمر وكأنه متفق عليه مسبقا بين الحليفين الانتخابيين.

وزعم أوجكتان أن تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية لن يتمكن من اللجوء إلى الانتخابات المبكرة، قائلا: “من الأفضل النظر إلى المشهد الحالي لتركيا في جميع المجالات بدءًا من الاقتصاد والسياسية الخارجية وصولا للتعليم والصحة، وذلك لإدراك سبب عجز حزب أردوغان عن اللجوء للانتخابات المبكرة”.

وأشار أوجكتان إلى مواصلة الليرة التركية نزيفها رغم إنفاق 120 مليار دولار من رصيد احتياطي النقد الأجنبي لإيقاف ارتفاع الدولار أمام الليرة واستنزافها احتياطي البنك المركزي قائلا: “على الرغم من التعديلات الصورية فإن البطالة والتضخم الذين يعايشهما المواطن فعليا يواصلان الارتفاع. الأتراك باستثناء قادة الدولة وعدد من رجال الأعمال يمرون بضائقة معيشية لم يسبق لها مثيل. التجار يغلقون مجالهم وجيش العاطلين عن العمل يتزايد يوما بعد يوم”.

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