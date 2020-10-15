أنقرة (زمان التركية) – شهد شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم تراجعًا في مبيعات العقارات السكنية في شتى أرجاء تركيا بنحو 6.9 في المئة لتسجل 136 ألف و744 وحدة سكنية.

وإجمالا ارتفعت المبيعات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 34.2 في المئة لتسجل 1.16 مليون وحدة سكنية، كما ارتفعت مبيعات قروض الرهن العقاري بنحو 170.7 في المئة لتسجل 508 ألف و690 وحدة سكنية.

ولعب ارتفاع فوائد القروض دورا مؤثرا في التراجع الملحوظ بمبيعات العقارات السكنية خلال شهر سبتمبر/ أيلول.

وتشير إحصاءات مبيعات العقارات السكنية الصادرة عن هيئة الإحصاء إلى تراجع المبيعات بقروض الرهن العقاري بنحو 38.5 في المئة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لتسجل 35 ألف و576 وحدة سكنية.

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