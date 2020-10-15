‏أنقرة (زمان التركية) – ينتظر رئيس تحرير جريدة “جمهوريت” السابق جان دوندار حكما بالسجن لمدة 35 عامًا، بعد فضحه إرسال جهاز الاستخبارات شاحنات السلاح والمعدات العسكرية التي كانت في طريقها من تركيا إلى العناصر المسلحة في شمال سوريا.

جان دوندار وممثل الجريدة في العاصمة أنقرة أردام جول، يحاكمان، بسبب نشر خبرًا في اوائل 201‪4 بعنوان “هذه هي الأسلحة التي نفى أردوغان وجودها”.

الخبر كشف توقيف قوات الجاندرما (الدرك) شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركية، كانت في طريقها إلى الجماعات المتشددة في شمال سوريا، مع توثيق الخبر بصور من ملف القضية الذي كانت تنظره النيابة العامة في ذلك الوقت.

بعدها أصدرت السلطات التركية قرارًا بحظر هذه الصور، والتي ظهر فيها وجود صناديق أدوية داخل الشاحنات، مخبأ تحتها قذائف هاون وأعيرة نارية ومهمات عسكرية مختلفة.

بعد تجريد جان دوندار مؤخرا من كافة ممتلكات في تركيا، لعدم تنفيذه قرار المحكمة بالامتثال أمامها، قبلت هيئة المحكمة أمس الأربعاء لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة والتي تطالب بالسجن 35 عاما على جان دوندار المقيم في ألمانيا.

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