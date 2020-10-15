ملاطيا (زمان التركية)ـــ كشفت برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن حصيلة المباني التي تهدمت وتضررت جراء زلزال إلازيغ الذي بلغت قوته 6.8 درجة، ووقع في 24 يناير الماضي تتجاوز أكثر من 230 ألفًا، بينما الحكومة تخطط لإعادة بناء ألفين منزل منهم فقط بحلول نهاية العام.

البرلمانية عن ولاية ملاطية أوزنور جاليك، صرحت في الاجتماع الذي عقد في بلدة كالي إحدى المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال، أن 1205 منزلا هدمت بشكل كامل جاري العمل على إعادة بنائهم، وذلك من أصل 7 آلاف 480 مبنى في ملاطية تم هدمهم.

وأشارت جاليك إلى أن المناقصة تمت على 3 مراحل لهدم وإزالة أنقاض المباني، وأشار جاليك إلى أن منطقة Pütürge احتلت المرتبة الأولى بعدد 200 ألف و828 مبنى سيتم هدمهم وأوضحت أن عمليات الهدم مستمرة. وفق الأناضول.

وأشار جاليك إلى أن إجمالي عدد المباني التي تم فحصها وتبين أن بها أضرار مؤكدة في جميع أنحاء ملاطية هو 68 ألفًا و504، و”إجمالي عدد الأقسام المستقلة التي تعرضت لأضرار بالغة في المقاطعات الخمس في ملاطية هو 234 ألفًا”.

بعد شهر من الزلزال، وحتى اليوم يتم العمل في إعادة بناء 1205 منزلا، وقالت البرلمانية “بحلول نهاية العام، سيتم الانتهاء من بناء ألفي منزل وتسليمها لمواطنينا”.

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