‏أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 1671 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 298 ألفًا و368 حالة، بعد تسجيل 1396 حالة تعافي جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد الإصابات أيضًا ارتفع إلى 340 ألفًا و450 حالة، بعد تسجيل 1671 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 9 آلاف و14حالة، بعد تسجيل 57 حالة وفاة جديدة.

أما فيما يتعلق بإجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، فقد ارتفع إلى 11 مليونًا و961 ألفًا و670 تحليلًا، بعد إجراء 115 ألفًا و328 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.