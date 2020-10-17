أنقرة (زمان التركية) – استنكر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي يقود المعارضة في تركيا، كمال كليجدار أوغلو الغارة الجوية الأرمينية على مدينة “كنجة“ الأذربيجانية، فجر السبت، مما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى المدنيين.

زعيم المعارضة كليجدار أوغلو قال في تغريدة نشرها، السبت، على تويتر: “إن الهجمات التي تشنها أرمينيا على المدن الأذربيجانية، جرائم حرب وضد الإنسانية، ندينها بشدة. ونتمنى السلامة للشعب الأذربيجاني الشقيق، وأجدد وقوفنا بجانبه في قضيته العادلة”. وفق وكالة الأناضول.

وأعلن نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف خلال تغريدة نشرها في وقت سابق من اليوم السبت على تويتر ارتفاع عدد الضحايا الآذاريين إلى 12، ونحو 40 مصابًا، مؤكدًا أن جميعهم من المدنيين، بينهم طفلان.

وأشار حاجييف إلى أن أعمال البحث والإنقاذ تستمر في مدينة كنجة البعيدة عن منطقة القتال لانتشال مدنيين من تحت أنقاض أكثر من 20 منزلًا تسببت الغارة الجوية الأرمنية في تدميرها.

وتأتي الغارة الأرمينية رغم أنه تم الإعلان عن هدنة إنسانية، بين أذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، وكان أول خرق لها من قبل أرمينيا إذ قصفت بعد أقل من 24 ساعة مدينة كنجة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

والجمعة، أعلنت باكو مقتل 47 مدنيا وإصابة 222 آخرين في القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر.

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