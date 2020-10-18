أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اكتشاف حقل غاز جديد في البحر الأسود بشمال تركيا، باحتياطي بلغ 85 مليار متر مكعب.

وأوضح أردوغان في كلمته أمس السبت، أن الحقل الجديد سيكون جاهزًا للدخول في مرحلة الإنتاج الفعلي والكمي في عام 2023، قائلًا: “الاحتياطي الذي اكتشفناه في البحر الأسود هو الأكبر لدولتنا حتى الآن”.

وأشار أردوغان إلى أن سفينة التنقيب التركية عثرت على الغاز على عمق 4 آلاف و445 مترًا، قائلًا: “أؤمن أن هذه الاكتشافات سيكون هناك المزيد منها، وإن شاء الله سيتراجع اعتماد دولتنا على الخارج في الغاز الطبيعي بنسبة كبيرة”.

وتعتمد تركيا على الخارج بنسبة 100‪% لتوفير احتياجاتها من الطاقة.

أردوغان لم يتجاهل ملف التنقيب عن الموارد الطبيعية والغاز في منطقة شرق المتوسط، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح “بأي محاولات تتجاهل حقوق تركيا وقبرص التركية”.

وأكد الرئيس التركي أن أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي ستستمر سواء في البحر الأسود أو في شرق المتوسط، قائلًا: “إذا لم يحل الوضع بشكل عادل في شرق المتوسط، فإن هذا يعني إعلانا رسميا بأن الاتحاد الأوروبي قد حانت نهايته” في إشارة إلى إجماع الدول الأوروبية على اعتبار أنشطة التنقيب التركية غير شرعية.

ويأتي الإعلان عن اكتشاف الغاز في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها تركيا، مع بلوغ الليرة مستويات متدنية أمام العملات الأجنبية حيث بلغ سعر صرف الدولار 7.95 ليرة تركية.

يذكر أن أردوغان كان قد أعلن في 21 أغسطس/ آب الماضي، اكتشاف حقل غاز جديد، وصفه بأنه الأكبر في تاريخ تركيا، وذكر أن الاحتياطي فيه يبلغ نحو 320 مليار متر مكعب، ليكون بذلك إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المعلن في الحقوق المكتشفة في البحر الأسود حتى الآن 405 مليارات متر مكعب.

ومع تأكيد أردوغان أنه ستم الإنتاج بحلول عام 202‪3 إلا أن خبراء قالوا عند إعلانه عن حقل الغاز المكتشف في أغسطس، إنه من الصعب بدء الإنتاج قبل 7 سنوات على الأقل.