إسطنبول (زمان التركية) – سلطت تقارير محلية في تركيا الضوء على طريقة معاملة السلع والمنتجات التركية بالمتاجر الشهيرة في المملكة العربية السعودية.

التقارير نقتلت صورا من بعض المتاجر وضعت لافتات مدون عليها “مقاطعة المنتجات التركية” و “لا تلمسوا المنتجات التركية”، تضامنًا مع حملة شعبية ضد التعامل التجاري والاقتصادي مع تركيا.

نستاهلك يا دارنا حنا هلك

انتي سواد عيوننا شعب وملك#الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا pic.twitter.com/W9PzQjyrKc — مركز ريسان للتسويق (@MarketRysan) October 16, 2020

وكشفت الأخبار المتداولة في الإعلام التركي أن بعض المتاجر قامت بإزالة المنتجات التركية، وأعلنت مشاركتها في حملة المقاطعة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر نشطاء مشاركون في الحملة قائمة بالعلامات التجارية التركية وطالبوا السعوديين بالتوقف عن شرائها.

ومن جانبه علق المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، النائب البرلماني فائق أوزتراك على الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلًا عن سبب صمت حكومة حزب العدالة والتنمية على قرار مقاطعة المنتجات التركية في السعودية.

وتأتي حملة مقاطعة المنتجات التركية في السعودية، بعد أن نقلت تقارير محلية شكوي رجال الأعمال الأتراك من تراجع حركة الصادرات مع السعودية خلال الأشهر الماضية، وكذلك استبعاد شركات المقاولات التركية من تنفيذ أعمال في السعودية.

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