القاهرة (زمان التركية)ــ فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق زعيم حزب مستقبل وطن، اليوم الإثنين برئاسة مجلس الشيوخ، بأغلبية الأصوات في دور الانعقاد الأول للمجلس.

وأسفرت نتيجة التصويت عن فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ بعدد أصوات 287 صوتا.

وأعلن النتيجة الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بصفته أكبر الأعضاء سنا، وقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ.

واليوم حلف أعضاء مجلس الشيوخ اليمين.

ولم يتقدم للترشح على رئاسة مجلس الشيوخ سوى المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق حسن، قائلا: “أعلن أنا عبد الوهاب عبد الرازق حسن، ترشحى لرئاسة مجلس الشيوخ، أنا توليت الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا وأمضيت وقتا طويلا فى القضاء المصرى بأنواعه المختلفة وأشرف بترشحى لهذا الموقع”.

يترأس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حزب «مستقبل وطن» أكبر الأحزاب السياسية في مصر.

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