دنيزلي (زمان التركية) – أجبر الغضب الشعبي والي دنيزلي التركية الواقعة في منطقة إيجه، على الاعتذار لعامل مطعم بعد أن أمر بإغلاق المطعم الذي يعمل به عقابا له على عدم الاكتراث بوجوده.

الوالي علي فؤاد عتيق، أصدر خلال مشاركته في حملة تفتيش تعليمات بغلق مطعم الكباب بدعوى أن العامل لم يكن يرتدي قفازا كما هو المطلوب بموجب تدابير فيروس كورونا.

Denizli'de bir dönerci, Denizli Valisi'ni tanımayıp, döneri yanmasın kesmeye devam etti. Vali Ali Fuat Atik, bu duruma sinirlenince eldiven takılmadığı bahanesiyle ile "işletmeyi kapatın" emri verdi. pic.twitter.com/VPI1zgVPew — Vaziyet (@vaziyetcomtr) October 18, 2020

لكن كان من الواضح أن الوالي كان غاضبا جدا من عامل المطعم الذي كان يرتدي كمامة واستمر في تقطيع الكباب دون الاهتمام بتوبيخ الوالي له.

خطوة الوالي عتيق أثارت استياءًا كبيرًا في الشارع التركي وبين رواد الإعلام الاجتماعي بعدما انتشر مقطع فيديو للواقعة، مما حمل الوالي إلى إصدار بيان قدم فيه اعتذاره لعامل مطعم الكباب.

في بيان نشره عبر تويتر، قال والي دينزلي: “لقد حزنت بالفعل على طريقة تعاملي مع أحد أصحاب المحلات أثناء حواري معه، حيث لاحظت فيما بعد أن العبارات التي استخدمتها كانت عسر موفقه، بسبب الإرهاق النابع من طول عملية تفتيش المحلات التجارية في المدينة، لذا اعتذر منه ومن المواطنين بسبب سوء المعاملة هذا”.



وفي إطار تعليق مثير على هذه الخطوة، قال وزير الداخلية سليمان صويلو المعروف بتوجهاته القومية: “للدولة وجه جمالي يرمز إلى عطفها وتواضعها؛ ووجه آخر يرمز إلى هيبتها ووقارها ومسؤوليتها. لذا فإن اعتذار ولي مدينة دنيزلي من مواطن بسبب سوء أسلوبه معه خطوة في محلها”، على حد تعبيره.

Devletin cemal ve celal yüzü

vardır.

Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti,

Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır…

Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 18, 2020

ولم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة المثيرة خلال جولى والي دينيزلي، إذا توجه إلى بائع في محل آخر وسأله لماذا لا ترتدي كمامة؟ فأجابه لتاجر، قائلا: “أريد أن أموت. أنظر إلى حالة السوق”.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik: "Neden maske takmıyorsun?” Esnaf: "Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak"pic.twitter.com/2iKz9hFy6m — Neden TT oldu? (@nedenttoldu) October 18, 2020

وكان من الملاحظ تزايد إصابات كورونا في تركيا مؤخرا بشكل كبير.

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