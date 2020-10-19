شيرناق (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ثلاثي مجموعة منسيك –فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا- يزود أرمينيا بالسلاح في مواجهة أذربيجان في الاشتباكات المشتعلة حول إقليم قره باغ.

وتشكلت المجموعة من أجل احتواء الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

تصريحات أردوغان جاءت خلال المؤتمر العام لحزبه في مدينة شيرناق شرق تركيا، حيث علق على التساؤلات الواردة حول دعم تركيا المفتوح لأذربيجان في مواجهة أرمينيا، رغم دعوات المجتمع الدولي لأنقرة بعدم التدخل في أزمة إقليم قره باغ.

أردوغان أضاف: “إخوتنا الأذريين في نضال خطير للغاية في وجه الأرمنيين. كان الله في عونهم. أؤمن بأنهم سينجحون في تخليص وإنقاذ أراضيهم من الاحتلال”.

وتابع بقوله: “الغرب لا يقف مع أذربيجان. في ليلة إعلان وقف إطلاق النار، انتهك الأرمن الاتفاق والغرب لم يصدروا صوتًا. وعندما تحدثت تركيا، قالوا: تركيا لا تصمت أبدًا، ولن نصمت”. على حد قوله.

وتشر بيانات رسمية إلى أن شهر سبتمبر الماضي ارتفعت في صادرات السلاح التركية إلى أذربيجان بشكل كبير.

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