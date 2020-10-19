لندن (زمان التركية)ــ قالت دراسة أعدتها جامعة أكسفورد أن بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد استمرت حتى بعد شهور من إجراء التشخيص.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، قام باحثون بفحص 58 مريضًا تم علاجهم من فيرس كورونا في مستشفى جامعة أكسفورد بين مارس ومايو.

وأشير في الدراسة إلى أن الشعور بعدم الراحة مثل ضيق التنفس والتعب والقلق والاكتئاب لوحظ لدى معظم المرضى الذين خرجوا من المستشفى، وأشير إلى أن هذه الأعراض استمرت حتى شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد التشخيص.

معلومات الدراسة تفيد بأن 60 في المائة من المرضى يعانون من إصابات أو التهاب في الرئتين حتى بعد 3 أشهر من التشخيص، كما أن 30 في المائة من الذين نجوا من المرض أصيبوا ببعض الأضرار في الكلى، و26 في المائة في القلب و10 في المائة في الكبد.

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