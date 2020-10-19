أنقرة (زمان التركية) – بلغ عجز الاستثمارات الدولية في تركيا، 364.8 مليار دولار اعتبارا من نهاية شهر أغسطس الماضي بعدما كان يبلغ 344.7 مليار دولار بنهاية عام 2019، فيما شهد رصيد احتياطي النقد الأجنبي تراجعا بنحو 20.8.

ويشير عجز الاستثمارات الدولية إلى الفارق بين أصول الدولة بالخارج والتزاماتها الدولية.

وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى تراجع أصول تركيا بالخارج بنحو 10.2 في المئة خلال الفترة عينها لتسجل 227.4 مليار دولار بالتزامن مع تراجع التزاماتها الدولية بنحو 1 في المئة لتسجل 592.2 مليار دولار.

وشهدت الفترة نفسها تقلص الرصيد الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الأجنبية بنحو 20.8 في المئة لتسجل 83.8 مليار دولار بجانب تراجع الاستثمارات الأخرى بنحو 5.6 في المئة لتسجل 89.9 مليار دولار.

وفقد البنك المركزي الجزء الأكبر من هذه الرصيد في محاولة وقف تدهور الليرة أمام العملات الأجنبية.

وارتفعت ودائع البنوك من الليرة والعملات الأجنبية بنحو 1.5 في المئة لتسجل 48.2 مليار دولار.

وارتفعت الاستثمارات المباشرة بنحو 11.8 في المئة لتسجل 182.8 مليار دولار بفعل تأثير التغييرات في مؤشر العملات الأجنبية والقيمة السوقية.

وتراجعت استثمارات المحفظة بنحو 21.3 في المئة لتسجل 104.4 مليار دولار.

وتراجعت أيضا أسهم سندات المقيمين بالخارج بنحو 34.8 في المئة لتسجل 21.2 مليار دولار بجانب تراجع أسهم سندات الاقتراض الداخلي بنحو 63.6 في المئة لتسجل 5.6 مليار دولار وتراجع أسهم سندات الخزانة بنحو 7.4 في المئة لتسجل 45.6 مليار دولار.

وشهدت الفترة عينها ارتفاع الاستثمارات الأخرى بنحو 1.1 في المئة لتسجل 305 مليار دولار.

وتراجعت ودائع العملات الأجنبية للمقيمين في الخارج في البنوك المحلية بنحو 2.4 في المئة لتسجل 33.9 مليار دولار، بينما ارتفعت الودائع من فئة الليرة بنحو 20.1 في المئة لتسجل 16.4 مليار دولار.

هذا وتراجع رصيد البنوك من القروض بنحو 6.3 في المئة ليسجل 63.6 مليار دولار في حين تراجع رصيد القطاعات الأخرى من القروض بنحو 3 في المئة ليسجل 94.1 مليار دولار.

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