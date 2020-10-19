‏أنقرة (زمان التركية) – أدان زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو تجاوز قرار المحكمة الدستورية الخاص بإعادة محاكمة البرلماني المعارض أنيس بربر أوغلو.

كيليجدار أوغلو قال في تصريحات صحفية له: “لا يمكن عدم تطبيق قرارات المحكمة الدستورية في ظل دولة القانون”.

كيليجدار أوغلو قال إن نظام الرجل الواحد فقط هو الذي لا يولي اهتماما بالدستور أو القوانين، قائلًا: “هذا الشخص ما يقوله يسري. الشخص نفسه هو القانون والدستور واللوائح والتشريعات”.

وأكد على أن انتهاك الدستور يعتبر جريمة مغلظة، قائلًا: “في حالة تجاوز أحد الجهات القضائية بهذا الشكل، على مجلس القضاة والمدعين أن يتحرك فورًا. ولكن في دولة الشخص لا يوجد دور لمجلس القضاة والمدعين على من لا يتبعون الدستور والقوانين وسيادة القانون”.

المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت قرارًا بإلغاء أحكام السجن الصادرة في حق البرلماني المعارض التابع لحزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو، المتهم بتسريب الصور الخاصة بشاحنات المخابرات المحملة بالأسلحة المرسلة إلى سوريا، وأوجبت إعادة محاكمته، إلا أن محكمة الجنايات في إسطنبول التي حكمت عليه سابقا بالسجن رفضت تطبيق قرار المحكمة الدستورية.

وتعرضت المحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة لهجومين من وزير الداخلية سليمان صويلو، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي حليف حزب العدالة والتنمية، بسبب قرارات صادرة عنها.

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