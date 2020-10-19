عمان (زمان التركية)ــ غسل الأسنان من الأمور التي يجب اتباعها، ولكن ما هي أوقات غسل الأسنان المناسبة؟ وما هي الطريقة الصحيحة لذلك؟

تنظيف الأسنان من بديهيات المحافظة على الأسنان بحالة صحية، وتضمن أدائها لوظيفتها بشكل صحيح، وفي المقال التالي من موقع (ويب طب) سنجيب عن السؤال “ما هي أوقات غسل الأسنان المناسبة؟”

أوقات غسل الأسنان المناسبة

قد يحمل بعض الأشخاص فرشاة الأسنان معهم ليتمكنوا من غسل أسنانهم بعد كل وجبة.

هذا ما قد يعتبره أطباء الأسنان عملية غير مجدية، ومن الممكن أن تكون ضارة في بعض الأحيان في حال تناول بعض الأطعمة المعينة؛ لهذا على الفرد معرفة أوقات غسل الأسنان المناسبة.

حيث تشتمل أوقات غسل الأسنان المناسبة على الاتي:

غسل الأسنان صباحًا

يعتبر أطباء الأسنان أن من أوقات غسل الأسنان المناسبة هي وقت الصباح الباكر بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.

إذ إن بقايا الطعام قد تكون موجودة بين الأسنان وعند الخلود للنوم تتغذى البكتيريا على بقايا الطعام هذه منتجةً الأحماض كناتج ثانوي، التي في غالب الحال تؤثر على طبقة مينا الأسنان.

وفي حال عدم غسل الأسنان في الصباح قد تتطور هذه الأحماض لتنخر طبقة مينا الأسنان مسمية ما يعرف بتسوس الأسنان.

غسل الأسنان مساءً

قد تكون فترة المساء حصيلة تناول العديد من الأطعمة، أو استهلاك الأطعمة أو المحتوية على الأحماض التي قد تؤثر سلبًا على مينا الأسنان ويؤدي إلى ظهور التسوس.

لذلك غسل الأسنان في وقت المساء قد يشكل فرق كبير في عملية المحافظة على الأسنان من التسوس.

كما يجدر الإشارة أنه في حال شرب أو تناول أطعمة تحتوي على الأحماض، مثل: عصائر الحمضيات خلال اليوم يمكن تجنب ضررها عن طريق شرب الكثير من الماء الذي قد يعادل هذه الأحماض.

يجب التنويه أنه يجب أن تكون مدة غسل الأسنان على الأقل دقيقتين بمعجون أسنان مناسب يحتوي على مادة الفلورايد باستعمال فرشاة عادية أو فرشاة الكترونية مع مراعاة الوصول إلى أسطح الأسنان الداخلية والخارجية وأسطح الأسنان المسؤولة عن المضغ.

خطوات أخرى للمحافظة على الأسنان

يوجد بعض الخطوات التي يمكن إضافتها للروتين اليومي للعناية بالأسنان التي بدورها تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان.

وتشتمل على الاتي:

استخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الأطعمة التي من الممكن أن تكون موجودة بين الأسنان.

استخدام غسول الفم بعد استعمال الفرشاة وخيط الأسنان.

شرب الكثير من الماء.

عدم الإكثار من الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات أو السكريات، واتباع نظام غذائي صحي.

محاولة تغير فرشاة الأسنان دوريًا كل 3-4 أشهر.

مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري وفحصها بالأشعة السينية واجراء بعض التنظيفات لها.

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