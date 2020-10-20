أنقرة (زمان التركية) – في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين على تأسيسها، اختارت صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية الصحفي التركي المعتقل داخل سجن سيلفري منذ نحو أربع سنوات، أحمد ألتان، ضمن أكثر 75 شخصية محفزة للعالم.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت ألتان، رئيس التحرير السابق لصحيفة “طرف”، في التاسع من سبتمبر/ أيلول من عام 2016، ومن ثم عاودت اعتقاله مرة أخرى بتهمة الصلة بمحاولة الانقلاب في 2016 عقب إخلاء سبيله من قبل المحكمة.

وخصصت فرانكفورتر روندشاو الألمانية مساحة كبيرة للسيرة الذاتية الخاصة بألتان، كما أسردت اقتباسات من دفاعات ألتان التي أدلى بها أمام المحكمة خلال فترة اعتقاله.

هذا وتضمنت القائمة شخصيات بارزة أيضا كالزعيم الأفريقي الراحل، نيلسون مانديلا.