أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير أعدته شبكة موقع بلومبيرغ أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيكون ضمن قادة العالم الأكثر خسارة في حال عدم فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية التي ستشهدها أمريكا مطلع الشهر القادم.

وفي تقرير تحليلي قالت بلومبيرغ إن أردوغان يعتمد بكثرة على نظيره الأمريكي للحصول على الحماية السياسية وأن ترامب يشكل العقبة الوحيدة أمام الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخ الاس 400 الروسية.

الخاسر الأكبر

وأضاف تقرير بلومبيرج أن أردوغان كان قد نجح في إقناع ترامب ان يحل الجيش التركي محل الامريكي في شمال سوريا بفضل علاقاتهما الشخصية مشيرا إلى اتخاذ ترامب قرار سحب الجنود الأمريكان من شمال سوريا دون استشارة البنتاجون أو الأعضاء الآخرين في التحالف الدولي ضد داعش.

واختتم تقرير بلومبيرج الجزء الخاص بأردوغان بقوله إن أردوغان قد يصبح الخاسر الأكبر في حال خسارة ترامب للانتخابات في الوقت الذي سبق وأن دعا فيه جو بايدن إلى دعم رموز المعارضة التركية وتستعد فيه السلطات الأمريكية لفرض عقوبات على تركيا.

وجاءت قائمة الزعماء الأكثر خسارة في حال عدم فوز ترامب للانتخابات على النحو التالي:

1- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

2 – رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون

3- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

4- الرئيس الصيني شي جين بينغ

5- الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

6- الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

7- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

8- رئيس بولندا أندريه دودا

9- رئيس وزراء المجر فيكتور أوربا

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