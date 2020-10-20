أنقرة (زمان التركية) – قدَّم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن العاصمة أنقرة، مراد أمير، طلب إحاطة أمام البرلمان لاستجواب نائب وزير الصحة شعيب برينجي على خلفية تصريحاته في أحد المجلات والدوريات الطبية العالمية، التي كشف فيها أن تركيا تستخدم عقارات غير معروف محتواها في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدة (كوفيد-19).

واعتبر النائب البرلماني مراد أمير تصريحات نائب الوزير اعترافًا منه باستخدام وزارة الصحة عقارات غير معروفة المحتوى، مؤكدًا أن هذا يقع ضمن جريمة الاختبار على البشر.

شعيب بيرينجي كتب في مقال له في أحد الدوريات الطبية العالمية أن 16 شخصًا من مصابي فيروس كورونا في الفترة بين مايو/ أيار ويوليو/ تموز الماضيين، تلقوا علاجًا “غير معروف” خاص بالكبد ضمن بروتوكول العلاج ضد الفيروس.

وكشفت وسائل إعلام تركية أن الدورية الطبية حذفت المقال، بناءً على طلب من شعيب بيرينجي نفسه، حيث كان يتحدث فيه عن أن العلاج الجديد مكون من مستخلصات النباتات، وأنه لا يمكن كشف سر محتواه لضمان حماية براءة الاختراع.

وأكد النائب البرلماني أمير على ضرورة فتح تحقيقات فورية في حق كل من وقّع على المقال، قائلًا: “هذا الأمر يعتبر جريمة اختبار على البشر، يجب التحقيق مع كل من شارك في المقال من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل من قبل النيابة العامة”.