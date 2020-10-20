لندن (زمان التركية) – أجرت وكالة رويترز للأنباء استطلاعًا للرأي شارك فيه عدد من المؤسسات الاقتصادية، حول الاجتماع القادم للجنة السياسات المالية الخاصة بالبنك المركزي التركي.

كشفت نتيجة استطلاع الرأي أنه من المتوقع أن يخلص اجتماع لجنة السياسات المالية للبنك المركزي التركي، لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي المنتظر عقده الأسبوع الجاري، لرفع معدل الفائدة في البنوك بنسبة 175 نقطة.

استطلاع الرأي شارك فيه 17 مؤسسة، جميعها توقعت رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، لتصبح 12%، بدلًا من 10.25%، كنسبة متوسطة، بينما وصل أقصى تقدير للزيادة 300 نقطة، وأقل نسبة 100 نقطة.

وأكدت النتائج أن البنك المركزي التركي سيستمر في سياسات التقييد المالي سواء أقر زيادة سعر الفائدة أو لا.

وكان المركزي التركي قد أقر في اجتماعه الخاص بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي زيادة سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة، لتصل إلى 10.25%، بغرض دعم استقرار الأسعار في السوق.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي التركي قراره الخاص بسعر الفوائد في الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس المقبل.

يذكر أن التوجه العام للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو خفض نسب الفوائد، وسبق أن صرح أنه أقال رئيس البنك السابق لعدم تنفيذ مطالباته بخفض نسب الفوائد.