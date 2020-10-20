أنقرة (زمان التركية) – فاز نادي ألانيا سبور التركي على منافسه غلطة سراي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث سجل ألانيا سبور هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

والتقى ألانيا سبور بمنافسه غلطة سراي ضمن الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث استهل غلطة سراي التسجيل في الدقيقة الرابعة والثلاثين عبر لاعبه فالكاو من ضربة جزاء.

وسجل لاعب ألانيا سبور، باباجار، هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والأربعين من ركلة حرة. وعزز لاعب ألانيا سبور، ديفيدسون، تقدم ناديه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز نادي ألانيا سبور بهدفين مقابل هدف.

ولم يُحتسب الهدف الذي سجله لاعب غلطة سراي، بلهاندا، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة بعدما تفقد حكم المباراة لقطات تقنية “حكم الفيديو المساعد” (VAR)، بينما شهدت الدقيقة التاسعة والثمانون ارتطام تصويبه لاعب نادي ألانيا سبور، مصطفى باكتماك، بالعارضة ليهدر فرصة التقدم لناديه.

وأكمل نادي غلطة سراي المباراة بعشرة لاعبين بعدما طُرد لاعبه، إيتابو، من أرض الملعب لحصوله على بطاقتين صفراء في الدقيقة الثلاثين والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالنصف الأول من المباراة.

وبهذه النتيجة عاود ألانيا سبور تصدر الدوي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما أحرز غلطة سراي 7 نقاط خلال المباريات الثلاثة التي خاضها.