واشنطن (زمان التركية) – زعم موقع “Politico” المتخصص في الشؤون السياسية والدولية، أن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان سيتوجهان إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة، بناءً على دعوة من الإدارة الأمريكية.

وأوضح الموقع أن المعلومات التي حصل عليها، تشير إلى أن الزيارة تأتي في إطار دعوة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في محاولة من الإدارة الأمريكية للوساطة لحل أزمة حرب إقليم قره باغ المشتعلة منذ أشهر.

وكشف الموقع، استنادًا إلى مصادره الخاصة، أن وزيري خارجية البلدية وافقا على الدعوة الأمريكية، زاعمًا أيضًا أن بومبيو سيلتقي أولًا بوزير خارجية أذربيجان، ثم وزير خارجية أرمينيا.