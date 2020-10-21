إزمير (زمان التركية)ــ ارتفع عدد الوفيات جراء التسمم بالمشروبات الكحولية المغشوشة في أزمير هذا الشهر إلى 26.

وتم الإبلاغ عن وفاة شخص تسمم بمشروب مغشوش في منطقة Ödemiş بإزمير مما رفع الحصيلة التي تم تسجيله منذ 9 أكتوبر إلى 26.

وبعد أن أمضى 10 أيام بالمستشفى يعاني من التسمم بالكحول الميثيلي، توفى الضحية رقم 26. وتم إرسال الجثة إلى معهد الطب الشرعي في إزمير لتشريحها.

وفي السياق بدأت فرق فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة لإدارة شرطة أضنة تحقيقًا ضد 2 مشتبه بهما باعا خمورا مخلوطة بمادة الكحول الإيثيلي لعملائهم.

وفي أطار التحقيق تم ضبط 1305 لترًا من الكحول الإيثيلي و910 مجموعة مشروبات كحولية و4 آلاف 500 ملصق و90 كيلوجرامًا من المنتجات الجنسية الصريحة، والتي ثبت أنها مزيفة، في في منزل أحد المشتبه بهم وشركة الشحن في Belediyeevleri Mahallesi في منطقة تشوكوروفا المركزية.

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