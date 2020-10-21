أنقرة (زمان التركية) – يواصل القائمون على مشروع السيارة التركية المنتظرة التي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أشهر أنها ستكون أول سيارة محلية الصنع، إثارة الجدل، باعتمادهم على مكونات لشركات من جنسيات مختلفة.

وبعد أن تبين أم محرك السيارة التركية TOGG سيكون ألماني الصنع، واكتشاف أن تصميمها إيطالي، يتضح أيضا أن البطارية الخاصة بها ستكون صينية الصنع.

مجموعة TOGG للسيارات، التي حصلت على دعم بقيم 2.5 مليار ليرة تركية لإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع بالكامل، وقعت اتفاقية مع شركة “Farasis” الصينية لتزويدها ببطاريات السيارة الجديدة.

المدير العام لشركة TOGG جورجان كاراكاش، قال في تصريحات: “بطاريات الليثيوم أهم الأجزاء التكنولوجية الأساسية للسيارات الكهربائية، ولذلك فإن قدوم لاعب كبير في هذا المجال مثل شركة Farasis إلى بلدنا مهم للغاية”.

وأوضح كاراكاش أن شركة بوش (Bosch) الألمانية ستقوم بتزويد السيارة أيضًا بالمحرك الخاص بها، وكذلك نظام التشغيل سيكون ألماني.

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