نيويورك (زمان التركية) – توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في تركيا إلى مستوى 7 آلاف و720 دولار، ليكون بذلك مقاربا لنصيب الفرد من الدخل القومي قبل 15 عامًا.

تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشف أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في تركيا يشهد تراجعًا سريعًا، وأكد أن استعادة السيطرة على الأوضاع الاقتصادية لن يكون سهلًا.

التقرير أوضح أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سيتراجع إلى 7 آلاف و720 دولار أمريكي سنويًا، مقارنة بـ7 آلاف و350 دولار أمريكي قبل 15 عامًا.

أما معدل النمو، فقد توقع الصندوق تحقيق الاقتصاد التركي انكماشًا بنسبة 5%، بينما ترى الحكومة التركية أن الاقتصاد سيحقق 0.3% نموًا خلال العام الجاري، و5.8% نموًا خلال العام المقبل.

كما لفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي التركي سيواصل التراجع أيضًا في السنوات المقبلة، حيث سيتراجع إلى 7 آلاف و658 دولار في عام 2021، ولكن قد يسجل ارتفعًا مرة أخرى ليصل إلى 9 آلاف و290 دولار في عام 2023.

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