أنقرة (زمان التركية) – أصدرت ولاية فان ذات الغالية التركية شرق تركيا قرارا بحظر المسيرات والتظاهرات والتجمعات لمدة 15 يوما.

وذكرت بيان صادر عن ولاية فان أنه تقرر حظر المسيرات والتظاهرات والتجمعات بالأماكن المكشوفة التي تتم وفقا لقانون التظاهرات والتجمعات لمدة 15 يوما اعتبارا من 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعزت السلطات المحلية سبب الحظر إلى منع انتشار وقائع العنف وضمان استمرار الأمن العام وحريات وحقوق الآخرين والحقوق والحريات الأساسية ومنع ارتكاب الجرائم والحفاظ على الأمن العام وحماية الصحة العامة وإبطال مخططات التنظيمات الإرهابية والحفاظ على الأرواح والممتلكات وإدارة الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على صحة المجتمع والنظام العام وضمان العزل الاجتماعي والحفاظ على التباعد والسيطرة على سرعة انتشار الفيروس، على حد تعبيرها.

هذا وأضاف البيان أن إقامة المؤتمرات الصحفية والاعتصامات واستطلاعات الرأي وإقامة الخيام وتنظيم حملات جمع التوقيعات وتوزيع الإعلانات والكتيبات داخل المدينة خلال الفترة المحددة مرهون بتصريح من السلطات المحلية.

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